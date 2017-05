Ulss "tecnologica", al via il promemoria per le prenotazioni di visite ed esami via sms

Da giovedì 4 maggio 2017, l’Ulss 6 Euganea ha attivato un sistema di messaggio telefonico (SMS) quale promemoria per gli utenti che hanno prenotato visite ed esami diagnostici presso le strutture ospedaliere e territoriali.



COME FUNZIONA. Il cittadino riceve un avviso scritto, cinque giorni prima della data prevista per la visita, direttamente sul proprio cellulare, in cui si ricorda la data, l’ora e la sede di erogazione della prestazione prenotata. Il promemoria viene assicurato per tutte le prestazioni erogate dalla Ulss 6 Euganea, come pure per le prestazioni delle strutture convenzionate con l’Ulss stessa, che presentano un margine di almeno 5 giorni dalla prenotazione alla prestazione.



IL SISTEMA. Sono previsti circa 3600 messaggi al giorno, che raggiungeranno i cellulari dei cittadini 5 (cinque) giorni prima della data di prenotazione. “Si avvia un sistema di promemoria delle prenotazioni sanitarie – dichiara il Direttore Generale dell’Ulss 6 Euganea dottor Domenico Scibetta – di facile utilizzo e immediata lettura, con l’obiettivo di favorire e semplificare le relazioni tra cittadini ed azienda sanitaria