Nel Padovano 40mila ultraottantenni vivono soli: uno su quattro non è autosufficiente

Non possono compiere le normali attività quotidiane, devono essere seguiti costantemente da familiari o da assistenti, hanno bisogno di continue cure e attenzioni. Stiamo parlando degli anziani non autosufficienti che nel Padovano sono sempre più numerosi. Particolarmente delicata la situazione nelle fasce più elevate di età: oltre un quarto degli ultraottantenni (il 25,7%) non è in grado di badare a se stesso, del tutto o parzialmente. In Veneto la provincia di Padova è quella che “ospita” la quota più elevata di anziani non autosufficienti, sia fra gli ultrasessantacinquenni che fra gli ultraottantenni. La non autosufficienza, insomma, non è uno scherzo, e se non cambia in fretta l'offerta dei servizi sociosanitari, ma anche una certa mentalità che vede nell’anziano solo un peso, il futuro di questa fascia della popolazione sarà una vera e propria sfida da affrontare in solitudine, soprattutto per le donne.

Aspettative di vita

La situazione si fa sempre più emergenziale perché legata a doppio filo all'invecchiamento della popolazione. Più aumenta l'aspettativa di vita e più emergono i problemi relativi alla salute delle persone anziane. Nel Padovano gli ultrasessantacinquenni sono circa 210.500 (il 22,4% della popolazione) mentre gli ultraottantenni hanno raggiunto quota 65.495. Nel decennio 2008-2019 la percentuale degli anziani padovani rispetto al totale degli abitanti è passata dal 19,2 al 22,4 %. In 30 anni (2018-2048), poi, l’aspettativa di vita passerà per gli uomini da 81,6 a 85,6 anni e per le donne da 85,9 a 89, 2 anni.

Anziani soli

L'invecchiamento della popolazione porta con sé un altro problema che è quello della solitudine. Un vero e proprio dramma per tantissimi anziani del territorio patavino, soprattutto per gli ultraottantenni molti dei quali sono interessati proprio dalla questione della non autosufficienza, totale o parziale. Secondo l’indagine realizzata da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp del Veneto gli over 80 che vivono soli sono circa 39mila (38.872), in pratica sei ultraottantenni ogni dieci. Fra questi il 73% è donna.

Non autosufficienza

In tale contesto emerge la questione della non autosufficienza, parziale e totale. In Veneto, secondo un’indagine realizzata dall’Istituto di ricerca Morosini, gli anziani non autosufficienti superano quota 200mila. Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp hanno elaborato i dati dell’Inps relativi agli invalidi civili (con percentuale di invalidità dal 74% al 100%) che dunque devono confrontarsi con il problema della non autosufficienza. Dall’analisi emerge che gli anziani over 65 non autosufficienti nel Padovano, riconosciuti appunto come invalidi civili, sono poco più di 22.500, il 10,7% del totale degli anziani. Ancora più rilevante il dato riferito agli ultraottantenni invalidi: sono circa 16.900 quelli riconosciuti come invalidi civili e quindi non autosufficienti parzialmente o totalmente. In pratica nella provincia patavina, ogni quattro over 80, uno non è autosufficiente. E su questo fronte il territorio registra i numeri più alti di tutta la regione.

Riforme e richieste

Il problema della non-autosufficienza è collegato a doppio filo alla riforma delle strutture per anziani. Il Veneto è rimasta l’unica regione d’Italia a non aver riformato le Ipab (sono 16 nel Padovano quelle pubbliche), a non aver cioè recepito una legge nazionale del 2000 che prevedeva la loro trasformazione in strutture da inserire nella rete di assistenza territoriale. In questa vacatio il settore privato è stato enormemente favorito grazie ai minori costi di gestione e ai minori controlli. In generale serve una politica molto attenta nei confronti delle persone anziane e per questo chiediamo da tempo una legge nazionale sulla non autosufficienza.