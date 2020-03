C'è un pacco per Vo'

Una storia apparentemente molto semplice ma che in tempi di Coronavirus, di decreti e di zone rosse esalta il senso di comunità e di amicizia. Elena e Martina infatti risiedono a Treponti, quindi non tanto lontano da Vo' dove risiedono diverse persone a loro care. Tra queste una giovane famiglia con una bimba piccola alla quale fanno arrivare un pezzzo di ricambio per l'auto di cui necessitano. La procedura prevede che da tramite tra chi consegna e chi riceve siano gli agenti impiegati al "check point".

La scena, spontanea, la filmiamo e colpisce il dialogo a distanza tra le persone che sono costrette a rimanere a distanza: «Sembra davvero di vivere i racconti dei nostri nonni, situazioni che si sono vissute in tempo di guerra oggi si ripropongono. Non ci vediamo da tre settimane ma ci sentiamo tutti i giorni con i nostri amici che vivono a Vo'».