Tesi di laurea sul fallimento nelle aziende: la storia di un'imprenditrice sfuggita al suicidio

“C'è chi non dorme la notte per pensare a come pagare tutto- scrive su facebook Serena Antoniazzi- c'è chi vede la sua vita completamente assuefatta al lavoro, c'è chi mette l'anima fino a logorarsi dentro quando le cose non vanno come dovrebbero. C'è chi di tutto questo ne ha fatto una tesi, guidato e affiancato da persone importanti e sensibili”

FONDO SERENLLA. La donna è un’imprenditrice veneziana che per quattro anni ha lottato, arrivando a far approvare dal governo il “Fondo Serenella”, che permette alle imprese che sono state vittime di mancati pagamenti dai clienti di poter sfruttare un fondo per i finanziamenti, una volta denunciato il comportamento doloso dei creditori. Una sorta di risarcimento, che potrebbe aiutare a evitare i tanti suicidi che sono avvenuti negli ultimi anni nelle aziende andate in crisi per i clienti che non hanno mai pagato i lavori commissionati. La donna era andata a un passo dal suicidio proprio quando la sua impresa sprofondò in una crisi devastante per un mancato pagamento. Nel libro “Io non voglio fallire” la l'imprenditrice ha raccontato la sua vicenda, i problemi legati alle banche, il rischio di farla finita, prima di cambiare e provare a combattere la sua battaglia.

LA TESI DI LAUREA. La storia è stata l’occasione per uno studio in una tesi di laurea in business administration all’università di Padova su un elaborato legato alla percezione emotiva degli imprenditori che uniscono in maniera indissolubile la vita e il lavoro. Mohamed Abdulrazzak Achouri, siriano, ha affrontato dal punto di vista sociale il tema della crisi nelle aziende, entrando nella mente di chi si è ritrovato in una situazione disperata. La questione è stata studiata nell’elaborato che ha ottenuto 106 su 110 insieme al professor Paolo Gubitta che diventato il relatore della tesi. Tante le storie che lo studente ha ricostruito, guardando al lato umano e psicologico della vicenda.