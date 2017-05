Unipd, il prorettore Parbonetti nel Cda Cineca, centro di calcolo di livello mondiale

Prestigioso riconoscimento per l’Università di Padova: Antonio Parbonetti, prorettore all’organizzazione e ai processi gestionali, è stato eletto membro del Cda del Cineca, il centro di supercalcolo e consorzio interuniversitario che vede al proprio interno 70 Atenei, 8 centri di ricerca e il Miur. Parbonetti è uno dei tre membri universitari eletti dalla Crui, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. L’elezione è avvenuta oggi, 18 maggio, a Roma. Con Parbonetti sono stati eletti Di Sciascio, rettore del Politecnico di Bari e il professor Corazza dell’Università di Bologna.

IL CENTRO. Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università italiane, 8 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR. Costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale), oggi il Cineca è il maggiore centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale. Operando sotto il controllo del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese. Sempre più punto di riferimento unico in Italia per l’innovazione tecnologica, con sedi a Bologna, Milano e Roma e oltre 700 dipendenti, il Cineca opera al servizio di tutto il sistema accademico, dell’istruzione e della ricerca nazionale.

LA MISSIONE. La missione istituzionale del Cineca comprende la realizzazione di sistemi gestionali e servizi a sostegno delle università e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). In questo ruolo, il Consorzio è impegnato nella costante ricerca di soluzioni in grado di accompagnare gli atenei nel loro cammino di ammodernamento dei metodi di governo di realtà così complesse e articolate. Per il MIUR, nel tempo, il Cineca ha assunto il ruolo di "braccio tecnico operativo", che attraverso la realizzazione di sofisticati sistemi telematici consente l'interazione di tutte le componenti del mondo accademico con l'Amministrazione centrale, garantendo al Ministero il costante monitoraggio dei processi ed il coordinamento di tutte le attività.