Università: droni in volo per l'ambiente ed il territorio

Prove di volo con droni, sabato nove febbraio, per formare esperti in Sistemi Informativi Geografici del Master in "GIScience e droni" dell'Università degli Studi di Padova. Guidati dal Direttore del Master, Prof. Massimo De Marchi, i corsisti del Master si sono recati presso l'aviosuperficie di Pozzonovo per apprendere la pianificazione e la gestione di voli con Sistemi a Pilotaggio Remoto (così, in gergo, vengono chiamati i droni).

Spiega il prof. De Marchi: «Si tratta di "Drones for good", non si droni ad uso bellico. Le applicazioni e le potenzialità d'uso dei droni si stanno allargando ad ogni settore: dalla gestione dell'ambiente, ai diritti umani».

Dalle prime manovre per il decollo e la gestione in volo, allo "sbobinamento" delle immagini ed analisi fotogrammetriche. Assistiti dagli occhi vigili di "FTO scuola di volo" ed accompagnati dai docenti esperti del Master in GIScience, una trentina di giovani accorsi a Padova da tutta Italia (c'è chi viene dalla Sardegna) si sta formando al "nuovo mestiere" del professionista dell'informazione geografica: osservare il territorio dall'alto per mappare ed analizzare le problematiche ambientali e studiare forme di gestione integrata e sostenibile delle risorse naturali.