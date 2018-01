Università, l'Anvur finanzierà tredici ''dipartimenti di Eccellenza'' dell'Ateneo

Tredici dipartimenti su quindici ammessi a finanziamento. Un ottimo risultato per l’Università di Padova: l’elenco dei «Dipartimenti di eccellenza» selezionati dall’Anvur premia abbondantemente l’Ateneo patavino.

BUDGET ANNUALE

I «Dipartimenti di eccellenza» rappresentano un intervento innovativo e di forte sostegno finanziario, previsto dalla legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). L'intervento ha l'obiettivo di individuare e finanziare, con cadenza quinquennale e nell'ambito delle 14 aree CUN, i migliori 180 dipartimenti delle Università statali. Si tratta di dipartimenti che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo, ai quali è destinato un budget annuale di 271 milioni di euro.

TREDICI SU QUINDICI

«Dei 27 dipartimenti preselezionati che avrebbero potuto concorrere - ricorda il Rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto - abbiamo potuto presentarne solo 15, il massimo previsto. Ed è una grande soddisfazione vederne scelti 13, un grandissimo risultato. A livello nazionale, Bologna e Padova fanno quasi il pieno, collocandosi, in onore alla loro prestigiosa storia, ai vertici della ricerca italiana. Un risultato che conferma lo straordinario valore del nostro Ateneo. Come spesso ho ripetuto - e non mi stancherò di farlo - l'Università di Padova è una grande istituzione di ricerca che ha nella qualità del capitale umano il suo punto di forza. Solo grazie all'impegno quotidiano, costante, di tutti si possono ottenere risultati come questo. Una grande soddisfazione che – come dimostrano la nostra storia e i nostri valori fondanti – ci spinge a guardare avanti con ottimismo e migliorare ancora».

I DIPARTIMENTI SELEZIONATI

Ecco l’elenco dei dipartimenti dell’Università di Padova selezionati:

Area 2 – Scienze Fisiche

Fisica e Astronomia «Galileo Galilei» – Dfa

Area 3 – Scienze Chimiche

Scienze Chimiche – Disc

Area 5 – Scienze Biologiche

Biologia

Area 6 – Scienze Mediche

Medicina – DIMED

Neuroscienze Scienze NPSRR – DNS

Area 7 – Scienze Agrarie e Veterinarie

Biomedicina comparata ed alimentazione (BCA)

Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente – DAFNAE

Area 9 – Ingegneria Industriale e dell’informazione

Tecnica e gestione dei sistemi industriali – DTG

Ingegneria dell’informazione – DEI

Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Psicologia generale – DPG

Scienze storiche, geografiche e dell’antichità (DISSGeA)

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

Scienze statistiche

Scienze economiche e aziendali «Marco Fanno»