Fratelli d'Italia: "Ottima l'idea di investire a Voltabarozzo per il polo di Ingegneria"

“Accogliamo con soddisfazione l’ipotesi del Rettore Rosario Rizzuto di investire in Voltabarozzo quale soluzione per 4 mila posti in aule studio della Scuola di Ingegneria del Bo. Il patrimonio universitario patavino - dichiara Massimiliano Barison, coordinatore Fratelli d’Italia Padova - e l’elevata qualità di Ingegneria rappresentano un fiore all’occhiello nazionale che necessita di maggiori spazi per consentire un accesso non programmato e soddisfare le richieste delle imprese territoriali. Una moderna Università deve investire soprattutto fuori dal centro storico ed in siti con agevole e ampia capacità di accesso e alloggio.”

Le nuove aule

“La convivenza tra Fiera e Università potrebbe generare insufficiente capacità di accesso alle aule studio ed in ambienti comunque ristretti e imprigionati da importanti iniziative espositive. Ritengo fondamentale e concreta la proposta del Rettore Rosario Rizzuto - dichiara Claudio Gori, componente del Direttivo Fratelli d’Italia Padova - per la costruzione di nuove aule in Voltabarozzo sui terreni di proprietà del Bo, nelle vicinanze del depuratore di Ca' Nordio. Valuto efficientemente e socialmente equilibrata - conclude Gori - una relazione tra istituzione universitaria e territorio al fine di costruire un sistema formativo logisticamente allargato, riqualificando e gestendo autonomamente aree adiacenti alle imprese locali.”

Massimiliano Barison, portavoce Fratelli d'Italia