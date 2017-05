Unipd al Parlamento Europeo e a Cambridge: doppio appuntamento per il rettore Rizzuto

Audizione al Parlamento Europeo e una prestigiosa lecture all’università di Cambridge. Doppio appuntamento internazionale per il rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto.

AL PARLAMENTO EUROPEO. Il primo è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 maggio a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo. Un appuntamento organizzato in maniera bipartisan dagli europarlamentari italiani Elisabetta Gardini e Flavio Zanonato. Dopo il saluto del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani e dell’ambasciatrice italiana in Belgio, Elena Basile, Rizzuto ha ripercorso la storia di un Ateneo che vede ormai vicino - sarà nel 2022 - il traguardo degli 800 anni di vita. Dal saldo legame alla tradizione agli scenari del presente e del futuro, per un’Università che vuole diventare sempre più competitiva a livello internazionale, forte degli ottimi risultati in Italia, come ad esempio il primo posto nella Valutazione della Qualità della Ricerca (Vqr) i cui risultati sono stati presentati dall’Anvur qualche mese fa. Rizzuto ha citato anche dati internazionali, come il 21° posto tra più di 1400 Università in Europa per numero di highly cited papers, prima di approfondire gli obiettivi (raggiunti e fissati) del suo mandato. Fra questi Rizzuto ha ricordato l’importanza di mantenere e aumentare se possibile il finanziamento per la ricerca, investire in infrastrutture e valorizzare il capitale. Durante la presentazione sono intervenuti anche gli onorevoli Stefano Maullu e Silvia Costa, membri della Commissione per la cultura del Parlamento Europeo.

IL RETTORE. "L’intervento al Parlamento Europeo, davanti ad un’aula piena - afferma Rizzuto - è stata un’ottima occasione per mettere in luce a livello internazionale la nostra Università, un grande Ateneo europeo. Il nostro lavoro e le prospettive future, dei quali ho parlato, sono stati molto apprezzati. Così come fa onore all’Università di Padova l’essere stato chiamato da Cambridge per la lecture dedicata al premio Nobel per la chimica John Walker, un appuntamento prestigioso in un Ateneo di grande tradizione, nel laboratorio Mrc di Biologia Molecolare (Lmb) che ha prodotto 19 premi Nobel (da Watson e Crick a Sangers, Max Perutz e lo stesso Walker)".

A CAMBRIDGE. Il viaggio del rettore dell’Università di Padova è proseguito poi giovedì 11 maggio e venerdì 12 nell’Università di Cambridge. Giovedì, alle 16.30, il rettore ha tenuto la "Sir John Walker Lecture", appuntamento annuale giunto alla quinta edizione. L’argomento trattato da Rizzuto è stato "The mitochondrial calcium uniporter: molecular identity and physiological role". Fra gli organizzatori dell’evento Massimo Zeviani, ricercatore italiano a capo dell’Unità di Biologia Mitocondriale a Cambridge.