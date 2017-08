Università, Shanghai ranking: Padova tra i 500 atenei migliori al mondo, a podio tra le italiane

L'ateneo di Padova è tra le migliori Università a livello mondiale. A dichiarlo è la graduatoria Academic Ranking of World Universities 2017 nota anche come "Shanghai ranking".

GRADUATORIA. Se nel 2014 Padova si attestava al terzo posto tra gli atenei italiani, ora sale di una posizione, ad ex aequo con l'Università Sapienza di Roma nel range 151-200. Tra le venete entra solo Padova: fuori classifica è Verona, che si piazza nella fascia 700-800. Seguono nel range 201-300 le università di Bologna, Milano, Pisa, Torino e il Politecnico di Milano. Leader assoluta a livello globale è la statunitense Harvard University.

PARAMETRI. Gli indicatori presi in esame sono sei: i premi internazionali meritati dagli ex studenti pesano per il 10%, i premi dei ricercatori valgono invece il 20, le citazioni di pubblicazioni scientifiche in Thomson-Reuters ancora per il 20, le pubblicazioni Nature&science per il 20, le pubblicazioni tecnologico-sociali sempre per il 20 per cento e la produttività pro-capite, 10%.