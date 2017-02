"Non ha i soldi per i bagni a pagamento": fa pipì sui binari: multa di 5mila euro

Intorno alle 17 di giovedì, un cittadino rumeno di 30 anni, residente a Padova, è stato sorpreso dalla polizia ferroviaria, ad urinare sul binario mentre era in attesa del treno sul binario metropolitano 2.

URINA SUL BINARIO. L'uomo, totalmente incurante della presenza dei passeggeri, che stavano aspettando l'arrivo del convoglio diretto a Venezia, ha violato l'articolo 726 del Codice penale - "atti contrari alla pubblica decenza" - reato che, con le ultime modifiche, prevede una multa da 5mila a 10mila euro.

"NON AVEVO I SOLDI PER I BAGNI A PAGAMENTO". Per giustificare il gesto, lo straniero ha affermato di non disporre di moneta contante per avvalersi dei servizi igienici a pagamento (il costo è di 1 euro) presenti sul binario 1 della stazione di Padova.

5MILA EURO DI MULTA. Gli agenti della polfer gli hanno comminato una sanzione di 5mila euro. Come previsto dalla normativa, lo straniero potrà avvalersi del pagamento in misura ridotta corrispondendo la somma di 3.333 euro entro 60 giorni.