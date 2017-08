Prega con il Corano ai giardini dell'Arena, alla vista degli agenti urla "Allah Akbar"

Quello che doveva essere un normale controllo di polizia ai giardini dell'Arena a Padova si è invece rivelato essere un episodio ben più grave. Mercoledì pomeriggio una pattuglia delle volanti ha notato un giovane intento a pregare con il corano in mano. Quando gli agenti si sono avvicinati, l'uomo ha dato in escandescenze.

"ALLAH AKBAR".

Ha urlato "Allah Akbar" ha lanciato il Corano in aria e si è scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni. Non contento ha gridato: "In spagna l'Isis ha fatto bene ad ammazzare tutti, colpiremo anche in Italia, siete degli infedeli". Bloccato dagli agenti, M.B., 22enne del Gambia, con precedenti per droga, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per istigazione al terrorismo. Inoltre è stato raggiunto da un provvedimento del questore che gli vieta di stare in Veneto.