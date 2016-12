Cerca di fabbricare un fumogeno, scoppia un incendio: ustionato al viso, mani e torace

Ha cercato di fabbricare all'interno della sua abitazione un fumogeno, ma gli è scoppiato addosso provocandogli ustioni di primo e secondo grado alle mani, al viso e al torace.



L'ORDIGNO. L'episodio sabato pomeriggio a Camposampiero: T.M., un 25enne di Trebaseleghe, ha cercato su internet le istruzioni per realizzare il candelotto. Una volta mischiate alcune sostanze all'interno di un pentolino poi posto su un fornello, si è innescata la reazione chimica che ha provocato la deflagrazione. Il giovane, soccorso dalla madre, è stato immediatamente accompagnato in ospedale dove è stato medicato. In un secondo momento è stato trasportato al centro ustioni di Padova per effettuare analisi approfondite.