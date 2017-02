Accende la stufa a legna usando dell'alcol: 40enne ustionato al volto e agli arti superiori

Ha acceso una stufa a legna usando dell'alcol per far incrementare il fuoco ma è stato raggiunto da una fiammata che lo ha ustionato al volto e agli arti.



RICOVERATO. L'incidente mercoledì sera attorno alle 23.30 in un'abitazione di via Boscalto a Loreggia: l'uomo, un 40enne del posto, ha cercato di velocizzare il rogo con l'uso dell'alcol quando è stato investito dalle fiamme al viso e agli arti superiori. Trasportato dai familiari al pronto soccorso di Camposampiero, è stato poi trasferito a Padova dove è stato ricoverato in terapia intensiva.