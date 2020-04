Emergenza Covid: l'utile di Etra verrà distribuito ai comuni-soci dell'Alta Padovana

Destinare l’eventuale utile, risultante all’approvazione del bilancio consuntivo 2019, ai Comuni soci di Etra. Questa la richiesta fatta nelle scorse ore dai sindaci e deputati Aberto Stefani (Borgoricco), Adolfo Zordan (Vigodarzere) e Germano Racchella (Cartigliano).

Risposta alle esigenze

A spiegarlo è il primo cittadino di Borgoricco: «Perchè destinare gli utili e l'avanzo alle amministrazioni significherebbe dare una risposta alle esigenze di tanti comuni, chiamati ad affrontare una vera e propria emergenza in prima linea, attanagliati da previsioni finanziarie al ribasso. In un momento come questo è doveroso utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per fronteggiare la crisi di liquidità e per garantire la qualità dei servizi essenziali. Lavoriamo in squadra e difendiamo il nostro territorio». La richiesta che è stata recepita dal presidente di Etra Andrea Levorato. «Accolgo la proposta avanzata dai sindaci Stefani, Racchella e Zordan e ricordo che il via libera a questa operazione è di esclusiva competenza dell’assemblea dei sindaci-soci. Ritengo però sia necessario dare una mano a chi sta subendo gli effetti di questa crisi epocale e sostenerli con azioni concrete. Etra è da sempre al fianco dei cittadini e ora serve fare uno sforzo in più».

Aiuto al territorio

«La società – precisa Levorato - ha continuato a lavorare bene in questi anni ed è corretto, ora che le difficoltà stanno emergendo con tale forza, dare un aiuto al territorio. Liberare queste risorse, che la società ha ottenuto con anni di gestione oculata e una visione costantemente rivolta al futuro, e metterle a disposizione dei primi cittadini è un atto di sostegno concreto. Gli uffici amministrazione, finanza e controllo stanno chiudendo in queste ore le operazioni che riguardano il bilancio e i dati 2019 sono nettamente migliori rispetto a quelli comunicati in sede di forecast. Il rating finanziario eccellente e lo scarso indebitamento ci permettono di fare un’operazione del genere. Occorrerà poi pensare a un fondo specifico per far fronte agli eventuali insoluti che potrebbero derivare da questa situazione di crisi ma la società ha la forza per poterlo fare».