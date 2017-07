Vaccini anti influenzali migliorano la qualità di vita e riducono i costi: lo studio

Il Veneto è ancora lontano da quel 75% che rappresenta la soglia ottimale di profilassi nei soggetti a rischio per patologia e soprattutto per gli over 65. Sopra questa età si concentra mediamente il 90% dei decessi legati all’influenza.

I VACCINATI. In tutta la regione, nella stagione influenzale 2016-2017, si è registrata una quota di vaccinati pari al 15,8% della popolazione mentre, nella classe over 65, le coperture hanno raggiunto solamente il 55,8%. Questa tendenza, che si registra anche a livello italiano confermando la scarsa propensione a proteggersi dall’influenza e dalle complicanze ad essa correlate, è stata oggetto di studio degli esperti dell’Università Cattolica di Roma, delle Università di Genova e Firenze e della Liuc Università Cattaneo di Castellanza, che lo scorso maggio hanno presentato il primo rapporto italiano di Health Technology Assessment sul vaccino influenzale trivalente adiuvato.

RISCHIO OVER 65. “Le coperture vaccinali, negli ultimi anni, hanno subìto una drastica evoluzione, soprattutto a causa dei recenti eventi mediatici che hanno avuto un impatto negativo sull’opinione pubblica, e questo si è verificato anche per l’immunizzazione stagionale da virus influenzale.” - spiega Vincenzo Baldo, ordinario presso il dipartimento di scienze cardiologiche, toraciche e vascolari dell’università di Padova - “Nonostante l’influenza possa essere etichettata come una patologia “banale”, i nostri dati dimostrano come questa abbia un forte impatto sulla popolazione, soprattutto nei soggetti a rischio come gli over 65. “Un’ opportunità per la sanità regionale - aggiunge il Prof. Baldo - viene dai dati di questo studio Hta che ha preso in esame il vaccino “adiuvato”, cioè potenziato per indurre una più efficiente risposta del sistema immunitario, giungendo alla conclusione che, nella popolazione over 65, questo vaccino rappresenta una soluzione ottimale in termini preventivi sia sotto l’aspetto medico che sotto il profilo economico”.

I COSTI. Il nuovo modello economico ha evidenziato infatti che, se nella Regione Veneto fosse utilizzato il solo vaccino adiuvato per la prevenzione dell’influenza nella popolazione over 65, pur mantenendo una copertura vaccinale del 56% come riscontrato nell’ultima stagione, rispetto alla situazione attuale si potrebbe ottenere una riduzione di circa 4 mila casi di influenza, circa 400 casi di complicanze e più di 100 casi di ospedalizzazioni. Numeri importanti considerando il fatto che ogni anno centinaia di decessi negli over 65 sono riconducibili al virus influenzale. Se si considerano i costi legati all’influenza, ogni caso costa in media 330 euro e con l’ospedalizzazione il costo sale fino a 3-6 mila euro.