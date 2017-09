Vaccinazioni obbligatorie per l'ammissione al nido comunale: ecco quali sono

La Legge 119 del 31 luglio 2017 introduce l’obbligo vaccinale, che ora è requisito necessario per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole.

ASILO NIDO.

Per i bambini in età da asilo nido le vaccinazioni obbligatorie sono dieci, divise in due gruppi: 1) anti-poliomielitica, anti-difterica, anti‑tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, e anti-Haemophilus influenza tipo b (queste prime sei vaccinazioni sono somministrate tutte insieme con la cosiddetta vaccinazione esavalente, al 3° mese di vita, seguita da richiami al 5° e all'11° mese); 2) anti-morbillo, anti‑rosolia, anti-parotite e anti-varicella, con quest’ultima obbligatoria solo per i nati dal 2017 in poi (anche tutte queste vaccinazioni sono somministrate tutte insieme con la cosiddetta vaccinazione trivalente o quadrivalente, tra il 13° e il 15° mese di vita).

ESONERI.

I bambini già immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovata dal pediatra o dal medico curante, sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione. Inoltre le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute del bambino in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Pediatra di libera scelta.

DOCUMENTAZIONE.

Per poter iscrivere i propri figli all'asilo nido comunale nel prossimo a.s. 2017/2018, i genitori devono obbligatoriamente presentare allo Sportello dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta (oppure inviare con posta elettronica a unione@mediobrenta.it) la documentazione relativa alla situazione vaccinale del loro bambino, entro e non oltre il 10 settembre 2017. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 1500, numero gratuito di pubblica utilità del Ministero della Salute, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00-16.00, oppure consultare i seguenti siti internet: Ministero della Salute: www.salute.gov.it; portale dedicato alle vaccinazioni della Società Italiana di Igiene: www.vaccinarsi.org. Tutte le info e i documenti utili si trovano anche alla pagina dedicata sul sito dell’Unione.