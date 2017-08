4.500 bambini non vaccinati, iscrizione a scuola a rischio: l'Usl avverte i genitori

L’Azienda Usl 6 Euganea invierà 36 mila messaggi ai cellulari dei genitori dei bambini da 0 a 6 anni residenti nella provincia di Padova, per facilitare il percorso di autocertificazione indispensabile per la frequenza agli asili nido e alle scuole dell’infanzia sia pubbliche che private. Il modello per l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) è scaricabile dal sito www.aulss6.veneto.it nella news dedicata ai vaccini.

LE INFO. Per la compilazione dell’autocertificazione si tenga presente che, se il bambino ha eseguito tutte le vaccinazioni proposte nei vari appuntamenti vaccinali, si possono barrare tutte le voci dell’elenco dei vaccini indicati (se il bambino ha meno di 15 mesi l’unica vaccinazione non ancora eseguita è quella del morbillo-rosolia-parotite). In alternativa, il genitore può chiedere il certificato vaccinale del proprio figlio compilando un apposito modulo (scaricabile dal sito dell’ULSS) e allegando la fotocopia del documento di identità all’indirizzo mail certificativaccinaliscuole@ aulss6.veneto.it . Riceverà il certificato via mail o via fax a seconda di quanto indicato nel modulo.

LE DATE. Il genitore potrà infine chiedere il certificato vaccinale direttamente agli sportelli delle sedi distrettuali competenti, che per l’occasione effettueranno delle aperture straordinarie. È utile ricordare che entro il 10 marzo 2018 dovrà comunque essere presentato il certificato vaccinale rilasciato dall’ULSS per coloro che avranno presentato l’autocertificazione. Invece, per quanto riguarda i genitori dei circa 4.500 bambini padovani che non hanno aderito o completato il programma di prevenzione vaccinale, potranno prenotare la prestazione presso le sedi degli ambulatori vaccinali pediatrici secondo le modalità già in essere, con orari e sedi indicati nel sito. Saranno comunque predisposte sedute ambulatoriali aggiuntive al fine di garantire la prestazione a tutti i richiedenti.

IL COMMENTO. "L’Uls 6 Euganea", dichiara il direttore generale Domenico Scibetta, "ha già messo in campo tutte le risorse necessarie per rendere operative le indicazioni regionali in materia di prevenzione vaccinale. Pur avendo già aumentato la copertura vaccinale di due punti percentuali, ci impegneremo a garantire attività straordinarie di supporto alle famiglie per gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali necessari all’avvio del nuovo anno scolastico".