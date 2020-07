No Tav, Reparto Mobile di Padova in prima linea in val di Susa tra scontri e offese

Continuano in Valle di Susa le tensioni provocate dagli attivisti No Tav, che da tempo pongono in essere atti di violenza nei confronti delle forze di polizia impegnate a tutelare i lavori ed i cantieri necessari a costruire la linea ad alta velocità Torino-Lione.

Val di Susa

Dopo i violenti e recenti continui scontri, durante i quali attivisti di autonomia e centri sociali hanno contribuito a tenere altissima la tensione aggredendo le forze dell’ordine, nel corso delle ultime notti la strategia eversiva è mutata così da rendere se possibile ancora più difficile il lavoro del reparto mobile di Padova, fatto oggetto di aggressioni verbali e disturbo perfino nelle strutture ricettive che li ospitano. Commenta Maurizio Ferrara, vicario regionale di Fsp - Federazione Sindacale Polizia: «Se la situazione vede ormai la polizia inseguita, insultata e pesino cacciata dagli attivisti No Tav l, il silenzio dei nostri vertici e persino più assordante. Il ministro dell’interno Lamorgese forse è convinto che la ricetta giusta sia quella di lasciar fare, facendo impartire ordini di non reagire e non intervenire, e non importa se ciò avviene a discapito della dignità umana e professionale di lavoratori che pur vestendo una divisa, al pari di tutti i cittadini, vivono con difficoltà questo momento. Non importa se anche lo stato oltre alla polizia che lo difende venga violato ed oltraggiato, quel che importa è che il problema resti confinato nell’alveo dell’indifferenza e del silenzio, mentre i suoi servitori sono lasciati in balia di delinquenti che nulla hanno a che fare con il legittimo democratico dissenso». Aggiunge Luca Capalbo, segretario regionale di Fsp - Federazione Sindacale Polizia: «Un altissimo tributo di disagio in questo periodo lo sta pagando lo stesso reparto mobile di Padova pressato da lunghi stressanti e faticosi turni di servizio e da continui ravvicinati invii di uomini in Piemonte, dove la tensione è sempre palpabile e le iniziative eversive in quotidiana evoluzione».