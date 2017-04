Raid vandalico in zona Bassanello, gruppo di ragazzini danneggia le auto in sosta

Hanno usato le ruote di una bici per distruggere parabrezza, paraurti e lunotti delle auto in sosta lungo via Santa Maria Assunta, a Padova. È successo giovedì sera, intorno alle 21.

RAGAZZINI. Un residente ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo aver notato il raid vandalico di un gruppetto di ragazzini vestiti di scuro. All'arrivo dei militari sul posto, i ragazzi si erano già dileguati. Le ruote utilizzate per danneggiare le auto sono state trovate accanto ad un bidone dell'immondizia.