Vandali in azione: bersagliata la casa degli Alpini, danneggiata una statua e gli interni

Nella notte tra domenica e lunedì i vandali sono entrati in azione nell'Alta Padovana. Bersaglio dei malintenzionati è stata la sede del Gruppo Alpini di Villa del Conte nell’Alta.

I vandalismi

Il presidente lunedì pomeriggio si è recato nella stazione dei carabinieri di San Martino di Lupari e ha denunciato che qualcuno aveva danneggiato la scultura in ferro battuto dedicata ai caduti sistemata nel cortile. Non solo. I malviventi, oltre ad aver annerito alcune travi in legno della struttura utilizzando molto probabilmente un accendino, avrebbero rubato anche due segnali topografici di cui uno relativo al sentiero Parco Valona. Sul fatto indagano i militari.