Vandali prendono di mira la bacheca del cimitero di Vigodarzere: la polemica sui social

"Siamo alle solite, le persone non sono capaci di tenersi le mani in tasca, 15 giorni fa è stato sostituito perché era nelle medesime condizioni e questa notte lo hanno ridotto così di nuovo, questo è il vetro della bacheca di avviso del cimitero di Vigodarzere". È questo il contenuto del post pubblicato sulla bacheca Facebook del gruppo Sei di Vigodarzere se..in merito all'ennesimo atto vandalico all'ingresso del camposanto, compiuto verosimilmente la notte della vigilia di Natale.

BACHECA DISTRUTTA.

La bacheca degli annunci è stata colpita da un oggetto contudente e gli annunci contenuti al suo interno sono illeggibili. Sull'episodio è intervenuto anche il primo cittadino Adolfo Zordan che ha condiviso la foto dello scempio commentanto: "È un luogo sacro, non un tiro a segno"