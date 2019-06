Atto vandalico nella notte: distrutta a calci la porta del centro sportivo Don Bosco

Forse una goliardata, forse un gruppo di ragazzini che ha deciso senza un apparente motivo di compiere un atto vandalico.

Calci alla porta

I carabinieri di Camposampiero hanno raccolto la denuncia del gestore degli impianti sportivi comunali “Don Bosco” do via Baden Powel nel comune dell’Alta. Stando a quanto testimoniato nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno ha preso a calci la porta d’ingresso alla struttura, distruggendola. Fortunatamente il danno, ancora in via di quantificazione, è coperto da assicurazione. Sul fatto indagano i militari della locale stazione.