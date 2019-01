Vandali si accaniscono sul Pier88: distrutta con un coltello l'installazione gonfiabile

Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica al Pier88, il Bar-chiosco sul ponte del Bassanello nel lungargine scaricatore. Qualcuno, armato di coltello, ha tagliato la struttura esterna gonfiabile, provocando seri danni alla cupola laterale del locale che in questi giorni è chiuso per ferie.

I vandalismi

«Ce l’hanno dilaniata- racconta Gigi il titolare- se ne sono accorti domenica mattina alcuni clienti che vanno a correre. C’è qualcuno che giorno dopo giorno ci ha colpito, ma credo si tratti di un atto vandalico fine a sé stesso. Ci sono le telecamere, abbiamo fatto denuncia, ma il danno è enorme. La struttura è fatta da una ditta di Cuneo che fa su misura questi palloni gonfiabili. Dovevamo riaprire il 30 dopo le ferie, ora vedremo i tempi». Sul fatto indagano i carabinieri che sarebbero già in possesso dei frame dove si vede un uomo incappucciato che taglia la tenso-struttura.