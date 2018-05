Nuovo raid vandalico nella notte a Padova: rovesciati cassonetti e danneggiate le auto

Brutta sorpresa per gli abitanti di via Mortise a Padova che mercoledì mattina si sono trovati le automobili danneggiate. Nella notte qualcuno ha compiuto un raid vandalico con cassonetti rovesciati e macchine rigate.

L’episodio

A segnalare i problemi alcuni cittadini che hanno anche fotografato quanto successo. Sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine. Non è la prima volta che in città si verificano simili episodi. Gli ultimi sono accaduti in via Borgomagno e in via Altinate, sempre di mercoledì notte.