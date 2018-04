Ancora atti vandalici nella notte in centro storico, Mosco: "I cittadini hanno paura"

Un altro spiacevole risveglio per gli abitanti del centro storico, oltre che per i proprietari di automobili e motorini, che giovedì mattina hanno trovato i loro mezzi pesantemente danneggiati da ignoti. Stavolta succede in via Altinate e a farsi portavoce della rabbia dei cittadini è la consigliera Eleonora Mosco.

I precedenti

Sentita al telefono in merito alla pubblicazione su Facebook di un post che denuncia i fatti avvenuti mercoledì notte, l'esponente di Forza Italia non nasconde la sua preoccupazione per la situazione in centro storico. Il pensiero va subito al raid vandalico che ha colpito decine di auto in sosta vicino al Borgomagno nella notte tra sabato e domenica, ma episodi analoghi si sono verificati negli ultimi giorni anche a San Bellino e, come avrebbe testimoniato una donna residente in centro, anche in zona Duomo.

Gli atti vandalici

A contattare Mosco sono state due famiglie residenti in via Altinate, nella zona vicina al Museo storico della Terza Armata. Secondo il racconto delle persone coinvolte, che vogliono restare anonime ma che sui loro profili social hanno caricato diverse testimonianze dell'accaduto, tra le 23 e le 5 di mercoledì notte lungo la via si sono succeduti schiamazzi e urla con insulti irripetibili indirizzati alle forze dell'ordine. I residenti, terrorizzati, non si sono affacciati per verificare l'identità delle persone in strada. La sorpresa è arrivata stamattina: alle 5.30 quando sono usciti per andare al lavoro hanno trovato in strada automobili rigate, specchietti divelti, fioriere rovesciate, bici e moto scaraventate a terra.

Eleonora Mosco: "La gente ha paura, è sfiduciata"

Sconvolti, hanno deciso di rivolgersi alla consigliera che ha dato voce ai loro timori: "É il quarto episodio in poco tempo e anche l'estate scorsa erano successi fatti analoghi. Questa è la prova che il presunto calo dei reati di cui si vanta l'amministrazione attuale dipende solo da un calo delle denunce. La gente è sfiduciata. Non è una questione culturale ma di inciviltà. I cittadini hanno paura di stare nella loro stessa città". Durante la notte i residenti impauriti dagli schiamazzi hanno allertato la polizia che ha mandato sul posto una volante, mentre in mattinata si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia.