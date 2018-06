Varchi di accesso alla Ztl, dal 23 luglio prolungata l'accensione fino alle 23.30

Novità per quanto riguarda i varchi di accesso alla ztl in centro storico a Padova, per cui verrà attivata a fine luglio l’apertura prolungata fino alle 23.30. La decisione è stata presa dal vice sindaco Arturo Lorenzioni, insieme all’assessore al commercio Antonio Bressa e alle associazioni di categoria.

L’apertura

Dal 23 luglio verrà prolungata l’apertura dei varchi che ad oggi non sono più attivi dopo le 20, con il loro spegnimento che slitta alle 23.30. Si tratta degli occhi elettronici di via Del Santo, ponte San Gregiorio Barbarigo e via Vescovado.