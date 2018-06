Vasco Rossi a Padova: vietato introdurre bottiglie, droni, cani, borse e bastoni per i selfie

Tutto pronto per i concerti di Vasco Rossi del 6 e 7 giugno a Padova. Agli ingressi verranno effettuati controlli di sicurezza e perquisizioni, anche con metal detector. Sul biglietto sono indicate le principali categorie di oggetti non ammessi. Non portare con te nessuno di questi oggetti, né alcun altro oggetto ingombrante o che possa essere ritenuto pericoloso per te o per l'altrui incolumità.

Tutti i divieti

In particolare si comunica che è vietato introdurre:

valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 10 litri introdurre powerbank (batterie esterne per smartphone etc) introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc. ), trombette da stadio introdurre o detenere armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta e da taglio.

Vietato introdurre catene, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti introdurre o vendere all'interno dell'impianto bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica più grandi di 0,5 litri (sono ammesse solo bottiglie non più grandi di 0,5 litri senza tappo) introdurre animali di qualsiasi genere e taglia.

Vietato introdurre bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, strumenti musicali, penne e puntatori laser introdurre droni e aeroplani telecomandati, apparecchiature per la registrazione audio video, macchine fotografiche professionali o semi professionali introdurre videocamere GoPro, iPad e tablet, biciclette skateboard, pattini e overboard introdurre tende e sacchi a pelo introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere

È inoltre proibito - esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite - svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata per iscritto dalla società organizzatrice dell'evento - porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo - danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture infrastrutture e servizi dell'impianto - arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico - stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.