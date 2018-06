Vasco Rossi in concerto all'Euganeo: attesi 100mila fans, incognite maltempo e traffico

Grande fermento tra i fans di Vasco Rossi in vista dei due concerti previsti all’Euganeo la prossima settimana quando il rocker di Zocca si esibirà il 6 e il 7 giugno. Due le incognite che incombono sull’evento: la prima riguarda i probabili disagi alla circolazione, la seconda il forte rischio maltempo.

Il piano

Il piano straordinario per il traffico è pronto ad accogliere 100mila persone in due giorni. La polizia locale coordinata con tutte le altre forze dell’ordine, sta lavorando da giorni per limitare al massimo i disagi sul traffico e gestire la situazione. Il piano verrà definito nelle prossime ore, con parcheggi gratis e scambiatori in tutti i punti di accesso alla città. "Il consiglio è quello di arrivare prima possibile - dice il commissario Alessio Zemignani, responsabile della mobilità della Polizia Locale - per i padovani è meglio utilizzare i mezzi pubblici o privati a due ruote come scooter e bici".