Alle vedove di Sergiu Todita e Marian Bratu il contributo di solidarietà del fondo aperto dai sindacati

Cgil Cisl Uil di Padova, insieme alla Fim Fiom Uilm del Veneto, hanno consegnato alle vedove di Sergiu Todita e Marian Bratu il contributo di solidarietà del fondo aperto per loro e che ha raccolto denaro proveniente dal Veneto e da tutta Italia da parte dei lavoratori metalmeccanici e anche di altre categorie.Questa raccolta fondi e la consegna degli assegni per le due famiglie vogliono essere un sostegno e una dimostrazione di solidarietà da parte di tutti i lavoratori verso queste donne e i loro figli, deupaperati in maniera irreversibile dei loro affetti più cari e importanti.

Solidarietà

La solidarietà fra lavoratori è importante, ma non può o deve essere l’unica soluzione, soprattutto di fronte a questi eventi. Combattere le morti sul lavoro, che sono trasversali in tutti i settori, dev’essere una priorità di ogni governo. Questa piaga può essere risanata solo se si attuano le misure di sicurezza necessarie, attraverso controlli e prevenzione e, soprattutto, mettendo nelle condizioni i lavoratori di non accettare per necessità qualsiasi tipo di lavoro, a maggior ragione se in situazioni pericolose.

Sindacati

Le organizzazioni sindacali continueranno a richiedere un aumento del numero degli ispettori dello Spisal in Veneto, perché è necessario che i controlli vengano intensificati per poter aumentare sicurezza e prevenzione.