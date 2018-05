Velista padovano scomparso: una nave della marina italiana sul posto per le ricerche

Scenderà in campo anche la nave “Alpino” della Marina Italiana per partecipare alle ricerche dei due velisti scomparsi dal 2 maggio. Antonio Voinea di Bovolenta, 30 anni e Aldo Revello, 53 anni di La Spezia, sono spariti a bordo della barca a vela Bright con l’ultimo contatto al largo delle isole Azzorre. Ora l’ammiraglia della marina si concentrerà per due giorni sul tratto di mare dove sono stati trovati i resti della barca.

I famigliari

I parenti di Voinea chiedono a gran voce di proseguire le ricerche dato che sulle della scomparsa dell'imbarcazione aleggia un velo di mistero: il pomeriggio del 2 maggio quando i due hanno chiesto aiuto le condizioni meteo erano buone e il mare calmo.

L’attraversata

Il trentenne era sulla "Bright", barca a vela di 14 metri, insieme al suo amico skipper Aldo Revello. Partiti dalla Martinica, volevano arrivare a La Spezia. Ma mercoledì, al largo delle isole Azzorre, la loro barca è uscita dai radar. I due sono quindi ufficialmente dispersi: un media portoghese ha annunciato che sarebbero stati trovati i resti del "Bright" tra le Azzorre e Gibilterra, ma la Farnesina ha parzialmente smentito la notizia affermando che non è certo che appartengano all'imbarcazione su cui viaggiava Antonio Voinea, che dopo essersi diplomato all'istituto alberghiero di Abano si era trasferito prima in Liguria e poi a Fuerteventura, dove ha da poco aperto un locale con la moglie.