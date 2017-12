Velox di Albignasego, Federcontribuenti minaccia di ricorrere al Tar: multe annullate

Federcontribuenti Veneto propone una class action davanti al Tar contro l'autovelox in tangenziale a Albignasego. L’associazione vuole interpellare altre autorità al fine di chiedere lo smantellamento della macchinetta, l'annullamento delle sanzioni e la restituzione agli automobilisti delle somme già versate.

LE ACCUSE.

Marco Paccagnella, il presidente di Federcontribuenti Veneto dà battaglia al Comune di Albignasego che, secondo lui, avrebbe istituito l'autovelox per finanziare opere pubbliche come la pista ciclabile di collegamento tra Mandriola e S. Tommaso (prevedendo entrate da sanzioni per 5.218.885 euro). Non solo. Sempre secondo Paccagnella, il Comune di Albignasego avrebbe richiesto a Veneto Strade di limitare la velocità in entrambi i sensi del tratto di tangenziale che ricade nel suo territorio, ottenendo così il permesso di installare due autovelox.

LA DIFESA.

Accuse che l’amministrazione respinge su tutti i fronti. Secondo la Giunta, il bilancio prevede 3 milioni e 800 mila euro derivanti da multe e non 5. Infine il Municipio precisa che non è stato usato alcun metodo subdolo e che il limite di velocità inizia molto prima del punto in cui è stato installato il velox.