In crescita le immatricolazioni d'auto, Padova leader insieme a Verona nelle vendite

Il mercato dell'automobile in Veneto è in crescita: un segnale confortante che fa ben sperare i lavoratori di settore. Rispetto al 2015 si sono registrate + 21.477 immatricolazioni, con 29mila automobili nella provincia di Padova che nella fattispecie si classifica al secondo posto dopo Verona, facendo registrare un 20,27% del totale di 143.252 vetture.



DATI. Gli incrementi maggiori, rispetto al 2015, si sono verificati a Verona (+21,32%) e Vicenza (+19,53%), mentre Padova si attesta al quinto posto con un +16,34%, prima solo, in questo speciale dato, di Venezia e di Treviso.