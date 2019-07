Veneto Strade: «In corso Australia lavori fino al 13 agosto». Altri disagi per gli automobilisti

Con un comunicato Veneto Strade fa sapere cosa sta accadendo in Corso Australia e perché, nella mattinata di giovedì 25 luglio si è formata una lunga coda per chi dalla curva Boston andava verso Padova Ovest: «Da giovedì 25 luglio e fino a martedì 13 agosto p.v. lungo la SR 47 "CORSO AUSTRALIA-CORSO BOSTON" - dal Km 3+900 al Km 4+300 lato sinistro, direzione Padova Sud verso Padova Ovest, al fine di consentire la sicura e corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di linea alta tensione interrata, verrà istituita la chiusura della corsia di marcia lenta della carreggiata di sinistra. Il cantiere sarà attivo per le 24 ore. Nel tratto interessato dai lavori sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h preceduto da una prima limitazione a 50 km/h, oltrechè da una seconda da 90 km/h a 70 km/h».