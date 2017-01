Prete di San Lazzaro: le amanti sarebbero una ventina, l'avvocato difensore incontrerà il pm

Sarebbero una ventina le presunte amanti dell'ormai ex parroco di San Lazzaro, sospeso dall'incarico da quando risulta indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione a seguito della denuncia, il 6 dicembre scorso, da parte di una parrocchiana che avrebbe avuto con lui una relazione, a suo dire, fatta anche di sesso violento e in cui la donna sarebbe stata offerta dal prete per incontri hard, forse anche in cambio di denaro, con altri uomini.

I NOMI DEI PAPI SUI DVD A LUCI ROSSE

INDAGINI SU SITI PER SCAMBISTI. La prossima settimana - come riportano i quotidiani locali - il legale del religioso, Michele Godina, dovrebbe incontrare il pubblico ministero Roberto Piccione per capire quali accuse siano state mosse al suo assistito. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti volti ad indentificare, anche tramite siti online per scambisti, possibili vittime del sacerdote e possibili "clienti" a cui il religioso avrebbe offerto le "sue" donne. Ulteriori verifiche saranno eseguite sul materiale fotografico e video sequestrato in canonica. Anche se solo tre donne, finora, hanno confermato di avere avuto relazioni sessuali con l'ex parroco, tutte seguite dalla richiesta di concedersi ad altri uomini, gli inquirenti sono convinti che il numero di vittime possa essere ben più elevato.

INDAGINI PATRIMONIALI. Nei giorni scorsi, inoltre, è emerso che la Curia avrebbe ricevuto diverse segnalazioni da parte di donne che avevano deciso di denunciare quanto accadeva tra loro e il prete. Quindi la Diocesi non sarebbe stata del tutto ignara rispetto alla vicenda. Infine, è anche sul tenore di vita del religioso che si stanno concentrando le indagini: sarebbero emersi viaggi in Italia e all'estero di un certo livello, incompatibili con le finanze di un parroco del suo rango. A tal proposito, sarebbe trapelato anche un viaggio del prete a Cap d’Agde, mecca degli scambisti nel sud della Francia.