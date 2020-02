Venticinquenne di Trebaseleghe travolge ottantunenne sulle strisce pedonali

Alle 22.50 di sabato 22 febbraio i carabinieri del Nor di Castelfranco Veneto sono intervenuti a Istrana, nelle vicinanze del ristorante Mokambo, per un incidente costato la vita a un 81enne travolto da un'auto in corsa.

Vittima e investitore

La vittima è Giovanni Peron, 81 enne residente nel Comune di Morgano investito da C.B. automobilista 25enne di Trebaseleghe. Il giovane, a bordo della sua Audi A3, stava percorrendo la strada provinciale 68 in direzione Morgano quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha travolto il pensionato che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per raggiungere il parcheggio del locale dove aveva trascorso la serata con i familiari. Trasportato in gravissime condizioni, ma ancora cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Cà Foncello, Giovanni Peron è morto durante la notte a causa di un arresto cardiaco. Il 25enne padovano alla guida dell'auto è risultato negativo all'assunzione di alcool e droghe.