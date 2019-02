Perde il controllo della macchina e sfonda la vetrata del ristorante: paura a Ponte di Brenta

Un botto talmente violento da svegliare i residenti nella zona: un uomo alla guida di un Suv ha perso il controllo della propria auto e ha sfondato la vetrata di un ristorante piombando al suo interno.

I fatti

È successo alle ore 4.30 circa della notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio in via San Marco a Ponte di Brenta: l'uomo, trovato poi al volante in stato di ebbrezza, stava percorrendo la rotonda quando a causa dell'alta velocità è uscito di strada andandosi a schiantare contro una delle vetrate principali del "Mode Sushi" distruggendo il muretto sottostante e provocando anche gravi danni all'interno.