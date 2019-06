Via Bembo, a fuoco vegetazione: immediato intervento dei vigili del fuoco

Alle 7 del mattino circa, di domenica 9 giugno, pronto intervento dei vigili del fuoco in via Bembo, a Padova a causa dell’incendio divampato e che si è diffuso in circa 40 metri di vegetazione. I pompieri sono immediatamente arrivati con un’autopompa e un’autobotte e hanno così spento le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio che poteva causare danni ben peggiori. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa un’ora.