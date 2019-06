Via Dalmazia, nella ricetta anti degrado anche la sfilata di moda

Serata di chiusura per il Totem Festival, la rassegna che “riempire gli spazi”. Vista la location del Festival slogan non fu più azzeccato. Da anni via Dalmazia è sinonimo di abbandono e di degrado. Sotto il ponte però in questi giorni, lungo la strada e nello spazio verde ripulito, le iniziative di questi 4 giorni hanno davvero riempito questo spazio: di persone, di contenuti, di idee e di pratiche, in qualche circostanza anche bizzarre o imprevedibili.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sfilata di moda che si è svolta lungo la via, con tanto di tappeto rosso e ali di folla ad ammirare modelle e modelli, ne è una prova. Chi l’ha pensata ha davvero fatto centro perché è stato davvero un successone. Un contributo importante lo hanno dato gli studenti del Ruzza, con i corsi di cucito e di sartoria, il resto ce lo hanno messo persone che in questo quartiere ci vivono. Ed è stata una festa di colori.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori ma anche dell’amministrazione comunale che non ha fatto mancare sia il supporto che la presenza: gli assessori Colasio e Benciolini alla Gallani, ma anche diversi consiglieri comunali, come il qui attivissimo Simone Pillitteri e Luigi Tarzia.