Via Sarpi, nuovo ipermercato sotto il cavalcavia Dalmazia: investimento da 25 milioni di euro

Lavori in corso in Via Sarpi, proprio sotto il cavalcavia Dalmazia. In un’area di circa settemila metri sorgerà un nuovo punto vendita di circa quattro mila e cinquecento metri quadri.

Nuovo Ipermercato

Il progetto e l’idea di questo investimento da parte della famiglia Rossetto parte da lontano. E’ nel 1998 infatti che nel piano di riqualificazione di quell’area era stato dato il via libera, firmato a suo tempo dall’allora commissario straordinario De Biagi. I tempi poi si sono allungati per varie vicissitudini. La società vicentina Incos, incaricata di eseguire i lavori, realizzerà quindi un nuovo ipermercato marchiati Rossetto. Un investimento di circa 25 milioni di Euro.

2020

Nei prossimi giorni il cantiere prenderà forme e si cominceranno a vedere i primi mezzi meccanici al lavoro. Non è ancora certo ma si prevede che i lavori saranno ultimati entro l'estate del 2020 in modo da poter annunciare l'apertura del nuovo Iper Rossetto ad autunno. Non ci saranno solo prodotti alimentari ma anche altre attività commerciali oltre ad uffici e magazzini.