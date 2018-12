Capodanno in Prato della Valle, cambia la viabilità: tutte le variazioni temporanee

Così “impegnativo” da costringere a ricorrere a chiusure al traffico, divieti di sosta e inversioni di sensi unici di circolazione: torna la maxi-festa di Capodanno in Prato della Valle, e con essa le inevitabili variazioni alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione in tutta sicurezza.

Le variazioni

Di seguito l'elenco completo dei provvedimenti temporanei di viabilità elencati nell'ordinanza del Comune di Padova. Sono previste:

- La chiusura temporanea al transito pedonale di Prato della Valle - Isola Memmia, dalle ore 7.00 di lunedì 31/12/2018 fino alla completa bonifica dei luoghi in data 1/01/2019;

- La chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 7.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019;

- La chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 19.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 martedì 1/01/2019, di: a) Prato della Valle; b) via Andrea Briosco; c) via Orto Botanico; d) via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle; e) via Donatello; f) via Cavazzana; g) via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle;

- L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 15.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019, nei seguenti tratti stradali: a) Prato della Valle - area di sosta regolamentata fronte ristorante Zairo (area di sosta esterna alla carreggiata); b) Prato della Valle - tratto di destra compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta esterna alla carreggiata); c) Prato della Valle - tratto compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, ambo i lati; d) Prato della Valle - tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione bike-sharing; e) Prato della Valle - tratto compreso tra via Umberto I e il civico 107; f) Prato della Valle – tratto di sosta esterno alla carreggiata prospiciente il ristorante Zairo compreso fra l’accesso all’ex complesso sportivo Tre Pini e via Briosco g) via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle; h) via Cavazzana;

- L’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia, dalle ore 19.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019;

- La deroga al divieto di transito nella corsia riservata al tram di Prato della Valle, tratto compreso tra via A. Cavalletto ed il numero civico 98/99 (Loggia Amulea), con questa direzione di marcia, dalle ore 18.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019, per le seguenti categorie di veicoli: a) veicoli autorizzati, appartenenti o facenti capo all’organizzazione della manifestazione; b) veicoli dell'Amministrazione Comunale in servizio per la manifestazione;

- La sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via A. Cavalletto, dalle ore 15.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019;

- La sospensione temporanea dell’ordinanza n. 316/124011 dell’11/05/2004 che ha istituito la corsia riservata in via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e piazza Del Santo, dalle ore 19.00 di lunedì 31/12/2018 alle ore 2.00 di martedì 1/01/2019.