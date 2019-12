Capodanno in Prato: modifiche alla viabilità, le strade chiuse e tutte le informazioni utili

Il comune di Padova in vista del concerto nella notte di San Silvestro ha previsto una serie di chiusure alla viabilità per consentire l'afflusso delle migliaia di spettatori in Prato della Valle. Di seguito elencate le variazioni più importante

I cambiamenti

la chiusura temporanea al transito pedonale di Prato della Valle - Isola Memmia, dalle ore 7.00 di martedì 31/12/2019 fino alla completa bonifica dei luoghi in data 1/01/2020;

la chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, dalle ore 7.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

la chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 10.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020, di:

Prato della Valle, porzione sud-est compresa tra via Beato Luca Belludi e via G. Carducci; via Cavazzana;

la chiusura temporanea al traffico veicolare, dalle ore 19.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020, di:

Prato della Valle, porzione nord-ovest compresa tra via Beato Luca Belludi e via A. Cavalletto; via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e Prato della Valle; via Umberto I, tratto compreso tra via A. Memmo e Prato della Valle; vicolo Cigolo;

l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 7.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020, nei seguenti tratti stradali:

Prato della Valle - area di sosta regolamentata fronte ristorante Zairo (area di sosta esterna alla carreggiata); Prato della Valle - tratto di sosta esterno alla carreggiata prospiciente il ristorante Zairo compreso fra l’accesso all’ex complesso sportivo Tre Pini e via A. Briosco; Prato della Valle - nello slargo prospiciente la caserma "O. Salomone"; Prato della Valle - tratto compreso fra il ristorante Zairo, l’accesso all’ex complesso sportivo Tre Pini fino allo sbocco su via Cavazzana fronte fianco Basilica di S. Giustina L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 13.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020, nei seguenti tratti stradali: Prato della Valle - tratto di destra compreso tra il numero civico 40 e via Beato L. Belludi (area di sosta esterna alla carreggiata); Prato della Valle - tratto compreso tra via Beato L. Belludi e via Umberto I, ambo i lati; Prato della Valle - tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via G. Carducci, escluso stazione bike-sharing; Prato della Valle - tratto compreso tra via Umberto I ed il nmero civico 107; via Umberto I, tratto compreso tra via Andrea Memmo e Prato della Valle; via Giosuè Carducci, tratto compreso tra Prato della Valle ed il numero civico 2/e; via Andrea Briosco, tratto compreso tra il numero civico 29 e Prato della Valle, ambo i lati;

l’inversione temporanea del senso unico di circolazione di via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Umberto I e via Acquette, con questo nuovo senso di marcia, dalle ore 19.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

l’istituzione del senso unico alternato “a vista”, dalle ore 19.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020, in:

via Andrea Briosco; via Giovanni Maria Falconetto;

la sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via A. Cavalletto, dalle ore 13.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 316/124011 dell’11/05/2004 che ha istituito la corsia riservata in via Beato Luca Belludi, tratto compreso tra riviera Del Businello e piazza Del Santo, dalle ore 19.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 543/212700 del 8/08/2006 che istituiva, in particolare, la corsia riservata ai veicoli della linea tranviaria in Prato della Valle, dalle ore 10.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

la sospensione temporanea dell’ordinanza n. 2015/76/0128 del 4/03/2015, con conseguente spegnimento del varco elettronico di controllo , dalle ore 10.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 di mercoledì 1/01/2020;

la sospensione temporanea delle ordinanze n. 27485 del 30/03/1999, n. 316/124011 dell’11/05/2004, n. 83/38096 del 7/02/2008 come modificata dall’ordinanza n. 2018/46/0179 del 13/07/2018, n. 75 del 4/02/2011, dalle ore 19.00 di martedì 31/12/2019 alle ore 2.00 mercoledì 1/01/2020, con conseguente spegnimento dei varchi elettronici di controllo “Santo”, “Businello” e “Ponti Romani ”;