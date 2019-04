Padova Marathon, tutte le modifiche alla viabilità previste per domenica 28 aprile

Sarà una grande festa, come ogni anno. Ma perché tutto fili liscio c'è una sola cosa da fare: chiudere strade su strade. Di seguito l'elenco con tutte le modifiche alla viabilità comunicate dai Comuni di Padova, Rubano, Selvazzano Dentro, Teolo e Abano Terme per consentire il regolare svolgimento della Padova Marathon, in programma domenica 28 aprile.

Padova

Queste le disposizioni del Comune di Padova:

1. Chiusura temporanea al traffico veicolare, domenica 28/04/2019, nei seguenti tratti stradali interessati dal transito dei maratoneti con i rispettivi orari:

a) dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (partenza della maratona) in: viale Gino Cappello, viale Nereo Rocco, viale Del Calcio, via Due Palazzi – tratto compreso tra viale Del Calcio e via Montà, via Montà – tratto compreso tra via Due Palazzi ed il confine comunale; eccetto veicoli dei partecipanti alla corsa, diretti alle aree di sosta, dell’Organizzazione, di BusItalia Veneto S.p.A. adibiti a “servizio navetta”;

b) dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (transito maratona al 10° km) in: via Chiesanuova, tratto compreso tra il confine comunale e via Sette Martiri; c) dalle ore 8.30 alle ore 15.00 (partenza Stracittadine e fase finale di transito della maratona e mezza maratona) in: via Romana Aponense, via Armistizio, via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Armistizio e ponte Isonzo, ponte Isonzo, via Isonzo, via Goito, via Cernaia, piazzale San Giovanni, via Euganea, ponte San Giovanni delle Navi, via Del Vescovado, via Vandelli, piazza Duomo, via Monte di Pietà, piazza Dei Signori, via San Clemente, piazza Dei Frutti, via G. Oberdan, via Otto Febbraio 1848, via San Francesco, via e piazza Del Santo, via Beato Luca Belludi;

2. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, domenica 28/04/2019, ambo i lati, nei seguenti tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica, incluse le rientranze adiacenti alla carreggiata ad esclusione delle aree di sosta interne:

- dalle ore 0.00 alle ore 9.30 dei seguenti tratti carrabili: a) via Due Palazzi, tratto compreso tra viale del Calcio e via Montà; b) via Montà, tratto compreso tra via Due Palazzi e lungargine Ponterotto; c) anello carrabile circostante Stadio Euganeo da via Cappello a via del Calcio (tratto pedonale)

- dalle ore 0.00 alle ore 16.00 dei seguenti tratti carrabili: d) via Romana Aponense, tratto compreso tra via Latisana e via Armistizio; e) via Latisana, tratto compreso tra via S. Maria d’Abano nel Comune di Abano Terme e via Romana Aponense; f) via Armistizio, inclusa l’area di sosta posta a sinistra fra via Rovigo e via Decorati al V.C.; g) via Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Armistizio e ponte Isonzo; h) via Goito; i) via Cernaia; j) via Euganea; k) ponte San Giovanni delle Navi; l) via Del Vescovado; m) via Domenico Vandelli; n) piazza Duomo; o) via Monte di Pietà; p) piazza Dei Signori, carreggiata ovest e nord; q) via San Clemente; r) piazza Dei Frutti; s) via Gugliemo Oberdan; t) via San Francesco, tratto compreso tra via San Canziano e via Del Santo; u) via Del Santo; v) piazza Del Santo; w) via Beato Luca Belludi; x) via San Francesco, negli stalli di carico/scarico prospicienti il numero civico 210;

3. La chiusura temporanea al traffico veicolare, domenica 28/04/2019:

- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 in: a) Prato della Valle, corsie di scorrimento nord, est e ovest; b) via Andrea Briosco; c) via Donatello; d) via Giovanni Maria Falconetto; e) riviera Del Businello; f) rivera Ruzante; g) via Andrea Memmo, tratto compreso tra via Acquette e via Umberto I; h) piazzale Pontecorvo, tratto da via Ravignana a via S. Francesco i) via Melchiorre Cesarotti; j) via 58° Fanteria (ad esclusione degli autobus navetta e dei mezzi dell’organizzazione per il trasporto dei maratoneti e del materiale inerente la manifestazione);

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in: k) Prato della Valle, corsia di scorrimento sud (fronte piazza Rabin) l) via Cavazzana m) via Carducci n) vicolo Cigolo o) corso Vittorio Emanuele II°, tratto compreso fra via Mario e Prato della Valle (ad esclusione del servizio tramviario)

4. L’istituzione temporanea del senso unico di circolazione, domenica 28/04/2019, dalle ore 9.00 alle 15.00 nei seguenti tratti stradali: a) ponte Scaricatore, con direzione di marcia da viale F. Cavallotti a via Adriatica; b) via Adriatica, tratto compreso tra ponte Scaricatore e via G. Brunetta, con questa direzione di marcia;

5. La chiusura temporanea al traffico veicolare, per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti partecipanti alle “Stracittadine”, dei seguenti tratti stradali: via A. Cavalletto, via P. Paoli, via Goito, ponte Del Sostegno, lungargine Scaricatore, lungargine Codotto e Maronese, lungargine Terranegra, via Salvini, via E. Forcellini, via P. Gerardo, via G.Canestrini, via G. Perin, via Sant’Osvaldo, via J. Crescini, via V. Todesco, via G. Leopardi, via P. Cossa, viale F. Cavallotti – tratto tra p.le S. Croce ed accesso parco M. Hack, piazzale Santa Croce, via Marghera, M. Sanmicheli, Pontecorvo, San Francesco, domenica 28/04/2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

6. La chiusura temporanea al traffico veicolare di lungargine Terranegra, tratto compreso tra il ponte di Voltabarozzo e via G. Canestrini, e di via Canestrini, tratto compreso tra lungargine Terranegra e via P. Gerardo, per il medesimo periodo, eccetto residenti ed accesso alle proprietà private;

7. La chiusura temporanea dell’anello pattinabile di Prato della Valle, domenica 28/04/2019, dalle ore 6.00 alle ore 24.00;

8. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli domenica 28/04/2019, ambo i lati, nei seguenti tratti stradali indicati dall’apposita segnaletica:

- dalle ore 0.00 alle ore 16.00 in: a) Prato della Valle, area di sosta di fronte al ristorante “Zairo”; b) lato nord compreso tra via Beato Luca Belludi e via Umberto I, ambo i lati; c) tra il numero civico 40 e via Beato Luca Belludi (area di sosta interna alla carreggiata);

- dalle ore 0.00 alle ore 13.00 in: d) Prato della Valle, tratto compreso tra via Cavazzana e via A. Cavalletto, ad esclusione del servizio di bike-sharing; e) via Alberto Cavalletto; f) via Pasquale Paoli; g) via Andrea Cossa, tratto compreso fra l’area di sosta fronte civico 10 ed il termine lato ingresso al parco Margherita Hack, ambo i lati; h) via Cavazzana;

9. La sospensione temporanea del parcheggio riservato al Comando Carabinieri in Prato della Valle, lato via Cavalletto, domenica 28/04/2019, dalle ore 0.00 alle ore 16.00;

10. La sospensione temporanea del servizio tranviario tra le fermate “Stazione” e “Cavalletto”, domenica 28/04/2019, dalle ore 6.00 fino al termine della manifestazione;

11. L’inversione del senso di marcia di via Memmo, tratto compreso da via Umberto I° a via Acquette, domenica 28.04.2019, dalle ore 8.30 alle ore 16.00;

12. La deroga al divieto di transito nella corsia riservata al tram di Prato della Valle, tratto compreso tra via A. Cavalletto ed il numero civico 98/99 (Loggia Amulea), domenica 28/04/2019, dalle ore 6.00 fino al termine della manifestazione, per le seguenti categorie di veicoli: a) veicoli facenti capo alla società Assindustria Sport Padova, organizzatrice della manifestazione; b) veicoli dell'Amministrazione Comunale in servizio per la manifestazione; c) veicoli privati condotti dal personale del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, in servizio per la manifestazione, diretti all'interno della Loggia Amulea;

Rubano

Queste le disposizioni del Comune di Rubano:

- Le strade SP55, via Garibaldi, Villaguattera sottopasso ferrovia, via G. Mazzini (SP55), SS11 e via della Provvidenza saranno chiuse al traffico a qualsiasi mezzo dalle ore 7.45 alle ore 10.30 per il passaggio degli atleti.

Selvazzano Dentro

Queste le disposizioni del Comune di Selvazzano Dentro:

- Via Ceresina, vicolo Ceresina, via Santa Maria Ausiliatrice, SP83, via Pelosa – SP13, SP82, Ponte sul Bacchiglione, via Roma, via Scapacchiò Dx, via Montecchia e via Euganea SP89 saranno chiuse al traffico a qualsiasi mezzo dalle ore 8 alle ore 12 per il passaggio degli atleti.

Teolo

Queste le disposizioni del Comune di Teolo:

- Via Euganea SP89, via Abbazia Praglia, via Rialto - SP60 e via IV Novembre - SP60 saranno chiuse al traffico a qualsiasi mezzo dalle ore 08.30 fino alle 12.30 circa.

Abano Terme

Queste le strade del Comune di Abano Terme (da cui partirà la Mezza Maratona) interessate dal passaggio degli atleti: via Appia Monterosso – SS250, via dei Colli Euganei, via Monteortone sx, via Cornelio Augure, via Pietro d’Abano, Viale delle Terme, Piazza della Repubblica, via Matteotti, via S. Pio X, via Roveri, via S. Maria d‘Abano, via Santuario, via Monteortone - SS250, via Liberale da Verona, via Previtali, SP2 - Via Romana. Le strade chiuderanno dalle ore 9 alle ore 13 circa.