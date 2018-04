Padova Marathon, giornata di passione per chi utilizza tram e bus: tutte le modifiche

Sarà una domenica di passione per chi è solito utilizzare tram e bus per muoversi in città: in occasione della Padova Marathon, in programma domenica 22 aprile, sono difatti previste modifiche per il servizio di trasporto pubblico.

Tram diviso in due

Il percorso sarà diviso in due tratte, ovvero tratta sud e tratta nord, e svolto con le seguenti modalità. TRATTA SUD: Da inizio servizio e fino alle 10.30 circa, sul percorso Guizza-Stazione Fs, il tram sarà sostituito da autobus che svolgeranno il seguente percorso: Capolinea sud, via Guizza, Lungargine Bassanello, via D’Acquapendente, via Manzoni, Pontecorvo, Ospedale, Stazione Fs. Dalle 10.30 in poi e fino al termine della manifestazione, riprenderà il servizio con vetture tramviarie, limitato alla Fermata Cavalletto. TRATTA NORD: Da inizio servizio e fino al termine della manifestazione, dal Capolinea nord il percorso sarà limitato alla Stazione Fs. Il servizio tramviario riprenderà regolarmente al termine della manifestazione (ore 17.30 circa).

Linee bus deviate

Di seguito il riepilogo delle modifiche e deviazioni relative alle linee urbane e Colli.