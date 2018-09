Viabilità, avviato l'iter per tre nuove rotatorie: obiettivo regolarizzare il traffico nell'Alta Padovana

Tris servito. La Provincia di Padova ha dato il via libera per la realizzazione di due nuove rotatorie a Villafranca Padovana e una a Grantorto, con l'obiettivo di mettere in sicurezza il traffico verso l’Alta Padovana.

Villafranca Padovana

Per quanto riguarda Villafranca Padovana si tratta delle intersezioni che regolano gli incroci della Sp 12 “della Torre Rossa” con via Verga e con via Madonna. Il vice presidente della Nuova Provincia di Padova Fabio Bui con delega alla Viabilità, ha firmato il decreto che approva il primo passo necessario a far partire tutto l’iter burocratico. La Provincia ha inoltre già stanziato a bilancio il cofinanziamento di oltre 305mila euro sui 555mila previsti dal piano economico per la realizzazione delle due rotatorie. La restante parte sarà messa dal Comune di Villafranca padovana (55mila euro con fondi propri e 194mila euro utilizzando un contributo regionale). Spiega il vicepresidente Fabio Bui: "È un momento importante per arrivare quanto prima ad aprire i cantieri, l’accordo stabilisce chi fa cosa e in quali tempi. In questo modo le competenze sono ben definite e si potrà finalmente dare una soluzione concreta alla necessità di garantire sicurezza stradale ai cittadini di Villafranca e di questa parte del territorio. Le intersezioni, infatti, sono a ridosso del centro abitato e con questo intervento sarà possibile sia moderare il traffico, sia consentire un’immissione più fluida e sicura dei veicoli che provengono dal centro abitato e vanno verso la provinciale. Ricordo, infatti, che il centro abitato di Villafranca è interessato anche dal traffico di attraversamento di chi arriva da Padova e viaggia verso l’Alta padovana e il Comune di Campodoro. È un’esigenza molto sentita dai cittadini e come Provincia, in collaborazione con il Comune di Villafranca, vogliamo davvero sbloccare quest’opera quanto prima". Il documento approvato verrà ora trasmesso agli uffici comunali di Villafranca per essere recepito. Una volta sottoscritto dai rispettivi amministratori, i due enti dovranno approvare il progetto definitivo ed esecutivo delle nuove rotatorie che sarà messo a punto dalla Provincia quale ente appaltante.

Grantorto

La Nuova Provincia di Padova ha inoltre ripreso in mano l’iter per realizzare una rotatoria tra la Sp 27 “Giarabassa” e la Sp 94 “Contarina” nel Comune di Grantorto con l’obiettivo di migliorare la circolazione sulle strade provinciali. Il presidente Enoch Soranzo ha infatti firmato il decreto per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con schema di protocollo d’intesa per far ripartire un’opera rimasta ferma al 2012. Afferma il presidente Enoch Soranzo: “Abbiamo recuperato la progettazione di allora e l’abbiamo adeguata tramite un nuovo piano di fattibilità tecnica ed economica. I soldi necessari sono già messi nel bilancio 2018-2020 e con questo schema di accordo siamo in grado di definire, insieme al Comune di Grantorto, chi fa cosa. Procederemo spediti a sbloccare l’iter e far sì che anche questo nodo viario sia messo in sicurezza. La priorità di tutto il nostro mandato è stata quella di garantire ai cittadini che gli edifici, le scuole, le strade e i ponti di nostra competenza fossero monitorati e sicuri. Abbiamo messo a bilancio i fondi e stiamo firmando tutti i decreti possibili in modo da assegnare un nome e un cognome ai cofinanziamenti che come Provincia stiamo erogando". Il progetto di fattibilità prevede una spesa di 400.000 euro di cui 50.000 euro serviranno per l’acquisizione delle aree utili a realizzare la rotatoria tra la Sp 27 e via Massimo D’Azeglio e la Sp 94 e via Muttirona. Lo schema di protocollo d’intesa, una volta firmato dagli amministratori dei due enti, stabilisce che la Provincia predisponga la progettazione delle opere e provveda all’appalto. Il Comune dovrà invece adeguare tutti gli strumenti urbanistici, procedere agli espropri e fornire le aree necessarie all’intervento.