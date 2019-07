"Ripristino effettuato, la tangenziale est è riaperta": l'annuncio dopo i lavori notturni

Come promesso: torna alla normalità (consueti rallentamenti quotidiani a parte) il traffico su corso Argentina, tratto di tangenziale est che martedì 30 luglio era stato anche chiuso al traffico dopo l'incidente al cantiere del ponte di via Vigonovese causato dal cedimento dell'asfalto.

La riapertura

Ad annunciarlo è l'assessore Andrea Micalizzi sul proprio profilo Facebook: "Come da programmi questa notte è stato sistemato il tratto di strada danneggiato e questa mattina (mercoledì 31 luglio, ndr) la tangenziale è percorribile sia per le auto che per i mezzi pesanti. Grazie a tutti per la collaborazione".