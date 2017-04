Viaggio aereo da incubo vicino ad un oversize, fa causa alla compagnia: nessun risarcimento

Il 2 luglio scorso si era imbarcato a Venezia per raggiungere Città del Capo via Dubai. Un viaggio di nove ore nel quale ha come vicino di poltrona un oversize che ha reso "vita dura" durante tutta la tratta. La vicenda è finita in tribunale dopo che il passeggero, un noto avvocato padovano, ha avanzato una richiesta di risarcimento danni alla compagnia aerea chiedendo il rimborso del biglietto (759,51 euro) e danni morali per 2mila euro.

DISAGIO O FASTIDIO. Come riportano i quotidiani locali, il giudice di pace di Padova ha bocciato la richiesta e ha inoltre condannato l'avvocato padovano a pagare le spese legali sostenute dalla compagnia aerea. "Il mero disagio o fastidio non costituisce un danno risarcibile" avrebbe dunque affermato il giudice. Parole che avrebbe poi spinto l'avvocato a proporre l'appello.