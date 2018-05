Cinque anni di carcere e 25mila euro di multa per l'aggressione a Villa Italia: 3 condannati

Sono stati condannati a 5 anni di carcere e a risarcire i connazionali di 25mila euro i tre nordafricani che lo scorso 13 luglio avevano aggredito un uomo e due donne con fendenti e pugni all’esterno di Villa Italia. Il Gup Cristina Cavaggion li ha processati con rito abbreviato, per loro le accuse erano lesioni gravi e rapina.

I fatti

I tre stranieri avevano aggredito a sangue un 30enne tunisino che si trovava davanti al locale con due amiche moldave. Il 30enne era stato raggiunto da 10 fendenti a testa, gambe, corpo che fortunatamente non gli hanno leso organi vitali.

Tentato omicidio

Erano state aggredite anche le due ragazze, di 27 e 18 anni. Alla 27enne era stato rubato il cellulare mentre stava allertando dell'accaduto i carabinieri. Il 30enne aveva riportato ferite da taglio guaribili in 15 giorni. All'origine dell'aggressione c’era stato un regolamento di conti per spaccio di droga. I carabinieri avevano indagato i tre per tentato omicidio.