Da 6 mesi in Siria, ex studente padovano posta un video: "Qui gli eroi del nostro tempo"

“Sono qui per combattere il terrorismo e l'oppressione rappresentati da Isis, continuando la rivoluzione del Rojava”. Si presenta così il giornalista combattente Claudio Locatelli, 30enne bergamasco, ex studente di Psicologia all'Università di Padova, che sei mesi fa è andato in Siria per contrastare il califfato. Dopo un lungo silenzio, Locatelli torna a farsi sentire con un video che ha suscitato polemiche sui social network.

IL DISCORSO. “Abbiamo pianto i morti del terrorismo e abbiamo invaso le piazze per dimostrare che non cambieremo le nostre vite per paura”, dice il giovane con il mitra in spalla, “E ora? Ora era giunto il momento di scendere in Siria. Sono qui per riportare una corretta informazione e per costruire una rete solidale, supportando con comprensione e rispetto le famiglie e gli orfani di chi ha perso la vita combattendo contro il terrorismo”.