Ragazza spedisce i suoi video hard a due amici, che li diffondono in rete: indagati

Una catena di atti compiuti con "leggerezza", senza valutarne le devastanti conseguenze che i fin troppo potenti mezzi di comunicazione quotidiana riescono a far sfuggire di mano ai loro stessi autori. Un video hard, anzi due, girati da una 25enne dell'Alta padovana - uno che la riprende in intimità con il fidanzato (all'insaputa di quest'ultimo) e l'altro in un momento di autoerotismo - e che la stessa ragazza invia tramite Whatsapp a due suoi amici, pare per gioco. Questi ultimi che a loro volta li inoltrano ad altri conoscenti tramite la rete delle chat via telefonino. Lei che un giorno riceve la chiamata di uno sconosciuto che, visti i filmati, vuole conoscerla e le rivela così la crescente popolarità delle sue prodezze a luci rosse.

AMICI INDAGATI. La 25enne ha deciso a questo punto, devastata dalle impreviste conseguenze di quell'avventata sua azione, di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia. La procura di Padova - come riportano i quotidiani locali - ha aperto un fascicolo d'inchiesta e vi risultano indagati i due amici, primi destinatari dei due filmati osè, accusati di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo pubblico (internet). Un'indagine che punta a fermare la catena di condivisioni, trasformatesi in un boomerang dall'effetto traumatizzante per la stessa protagonista, diventata ignara vittima.